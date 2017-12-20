فرصة للتدريب وإنتاج تحقيقات استقصائية متلفزة

عمان(صدى):

أفادت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية ” أريج ” ، عن فتح باب التقديم للتنافس على 6 منح تدريبية من خلال ورشة عمل ” غير تقليدية ” لإنتاج تحقيقات تلفزيونية.

تبدأ المرحلة الأولى فور اختيار المرشحين عبر التواصل عن بعد مع فريق أريج بإشراف مباشر من رائد صحافة الاستقصاء التلفزيونية يسري فوده، وذلك للعمل على تطوير الأفكار وإنجاز الجزء الأكبر من البحث.

ينتقل المشاركون للمرحلة الثانية من خلال ورشة تعقد في عمان خلال الفترة ما بين 17-21 مارس 2018، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة -عبر التواصل عن بعد- إنتاج تحقيقات متلفزة ذات جودة عالية ومستوى مهني رفيع، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة، 18 يناير 2018، وتبدأ فعاليات المرحلة الأولى مع من وقع عليهم الاختيار في 22 يناير المقبل.