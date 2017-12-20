” القصبي ” : رفع رأس مال ” كفالة ” إلى 900 مليار ريال

حمود العنزي(صدى):

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد عبد لله القصبي، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع رأس مال ” كفالة ” إلى 900 مليار ريال، حيث يشجع برنامج كفالة البنوك والمصارف التجارية على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح.

وأكد القصبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي التي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، على أنه هناك خطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأوضح القصبي أن برنامج ريادة الشركات الوطنية يهدف لجعل 100 شركة وطنية واعدة لتكون رائدة اقليميًا وعالميًا مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع أكثر من 400 شركة وطنية.