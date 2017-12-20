خبير : الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة من موازنة 2018

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة كير إنترناشيونال عبدالله الربدي، إن الحكومة من خلال موازنة العام المقبل قامت بتصحيح مسار الاقتصاد بعد أن شهد عام 2017 ركودًا، حيث أعلنت عن ميزانية توسعية ركزت على الإنفاق الاستثماري.

وأضاف الربدي خلال مدخلة مع قناة ” العربية ” ، أن عدة قطاعات ستستفيد من هذه الموازنة من بينها قطاعات الإسمنت، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن تمديد خطة تحرير أسعار الطاقة إيجابي للقطاع الخاص، خاصة بعد أن ثبت أنه ليس لديه القدرة على التكيف الآن مع زيادة التكاليف، قائلًا : الحكومة أعطت فترة سماح تسمح بأن يأخذ القطاع الخاص مدة كافية للتكيف مع هذه المتغيرات.