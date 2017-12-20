أسرة القذافي تحمل الجهات القانونية مسؤولية اختفاء نجله

طرابلس(صدى):

كشف المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي، عن اختفاء الساعدي نجل معمر القذافي، وانقطع الاتصال به من سجنه؛ حيث كان يحتجز في ظروف غامضة داخل معتقلات تديرها جماعات مسلحة في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الهاشمي الصول، إن أسرة الليبي معمر القذافي تهيب إلى جميع الجهات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتهم تجاه اختفاء الساعدي القذافي.

وأضاف المتحدث : فقد الاتصال بالساعدي القذافي منذ مدة ليست بالقصيرة ولم تتمكن لا أسرته ولا محاميه من الاتصال به ولا يعلم له لا مكان احتجاز ولا ظروف احتجازه إلا أنه يقبع في سجون ومعتقلات تديرها جماعات مسلحة.