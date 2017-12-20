اندلاع حريق بمحطة كهرباء في العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في محطة كهرباء حي الخالدية بالعاصمة المقدسة، بسبب التماس كهربائي نتج عنه احتجاز أشخاص بمصعد أحد المباني.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد بنشوب حريق في محطة كهرباء حي الخالدية بالعاصمة المقدسة.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وتم السيطرة علي الحريق وتخليص شخص محتجز في مصعد أحد المباني.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اندلاع حريق بمحطة كهرباء حي الخالدية (١) بالعاصمة المقدسة بسبب التماس كهربائي نتج عنه احتجاز أشخاص بمصعد أحد المباني بالحي .باشرت الجهات المختصة الحالة ولا إصابات ” .