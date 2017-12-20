النائب العام يوجه بالقبض على مقيم أيد الاعتداء الحوثي على الرياض

نايف السالم(صدى):

وجه النائب العام، اليوم الأربعاء، بالقبض على مقيم عربي بعد تأييده لإطلاق ميلشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه الرياض أمس.

وأكدت النيابة العامة أنها ستلاحق كافة المتجاوزين بحق الآخرين والمعتدين على المجتمع؛ حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع وأفراده، قائله ” لن نسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة “.

وكان مقيم عربي هنأ ميشليا الحوثي عبر حسابه على تويتر على إطلاقها صاروخ باتجاه الرياض، أمس الثلاثاء، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من التصدي له في سماء الرياض.