النائب العام يوجه بالقبض على مقيم أيد الاعتداء الحوثي على الرياض
وجه النائب العام، اليوم الأربعاء، بالقبض على مقيم عربي بعد تأييده لإطلاق ميلشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه الرياض أمس.
وأكدت النيابة العامة أنها ستلاحق كافة المتجاوزين بحق الآخرين والمعتدين على المجتمع؛ حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع وأفراده، قائله ” لن نسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة “.
وكان مقيم عربي هنأ ميشليا الحوثي عبر حسابه على تويتر على إطلاقها صاروخ باتجاه الرياض، أمس الثلاثاء، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من التصدي له في سماء الرياض.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6658 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا سوري رافضي يتبع حزب اللات
ليش تخفون جنسيته ………. يعمل في احد مطاعم المنطقة الشرقية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24220 ] نشر منذ 12 دقيقة
أسلخو جلده هاالواطي
مهما تسوي فيهم من معروف مايبين فيهم😡