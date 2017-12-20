” الرميان “: المملكة من أكبر الدول المنفقة على الصناعات العسكرية عالميا

حمود العنزي(صدى):

أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، اليوم الأربعاء، أن المملكة من أكبر الدول التي تُنفق على الصناعات العكسرية في العالم.

وأوضح ” الرميان ” خلال المؤتمر الصحافي المشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص بحضور كلًا من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، أن المملكة تنفق 70 مليار ريال في استثمارات محلية وخارجية.

كما أشار إلى أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ 83 مليار ريال في ميزانية 2018، لافتصا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق ويشمل المشاريع الضخمة والقطارات والبنية التحتية.

وأَضاف ” الرميان ” أن مشروع نيوم الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا يعتبر من أكبر المشاريع التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة.