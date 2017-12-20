” بر رابغ ” و ” بناء الطاقات ” يوقعان اتفاقية لتطوير القيادات والخدمات

نايف السالم(صدى):

احتفلت جمعية البر برابغ و مركز بناء الطاقات بتوقيع اتفاقية لبناء الخطط الاستراتيجية والتطوير الإداري لأقسام الجمعية المختلفة وذلك لتنمية خدماتها التي يستفيد منها أبناء المحافظة.

وأكد رئيس جمعية البر برابغ الأستاذ صالح بن محمد الغانمي أن هذه الاتفاقية تنص على تدريب وتأهيل قيادات الجمعية ووضع خطط استراتيجية تتناسب مع المرحلة ، فالجمعية كانت ولا تزال تضع مصلحة وخدمات أبناء محافظة رابغ والمراكز التابعة لها نصب عينيها ولذلك تسعى دوما لتطوير قياداتها والرقي بخدماتها المختلفة وإنشاء مشاريع تنموية جديدة يستفيد منها أهالي رابغ.

يذكر أن جمعية البر برابغ تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية وخيرية لعموم المحافظة والمراكز التابعة لها ويستفيد منها سنوياً المئات من الأسر