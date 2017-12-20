” هزازي ” : الأخضر قادر على تخطي مجموعته في المونديال

ماجد محمد(صدى):

قال مهاجم فريق التعاون والمنتخب نايف هزازي، إن الأخضر قادر على تخطي مجموعته في مونديال روسيا، والتأهل إلى أدوار متقدمة في العرس العالمي.

وأضاف ” هزازي ” ، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، ” المجموعة ليست صعبة أو سهلة، لكن المنتخب الوطني قادر بإذن الله على عبورها ” .

وأشار مهاجم فريق التعاون، إلى أن ” التواجد في البطولة ليس طموحنا، وإنما التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يطمح إليه كل سعودي، وطموحنا أعلى لكن لا أريد أن أبالغ ” .