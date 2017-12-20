” هزازي ” : الأخضر قادر على تخطي مجموعته في المونديال
قال مهاجم فريق التعاون والمنتخب نايف هزازي، إن الأخضر قادر على تخطي مجموعته في مونديال روسيا، والتأهل إلى أدوار متقدمة في العرس العالمي.
وأضاف ” هزازي ” ، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، ” المجموعة ليست صعبة أو سهلة، لكن المنتخب الوطني قادر بإذن الله على عبورها ” .
وأشار مهاجم فريق التعاون، إلى أن ” التواجد في البطولة ليس طموحنا، وإنما التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يطمح إليه كل سعودي، وطموحنا أعلى لكن لا أريد أن أبالغ ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6658 ] نشر منذ 31 دقيقة
بالتوفيق للاخضر