” التجارة ” : تخصيص 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد عبد لله القصبي، إنه سيتم تخصيص 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص ومنهم اكثر من 12 مليار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن ذلك سينعكسً على تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف للمواطنين.

وأضاف القصبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي التي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء : أن ميزانية 2018 تستهدف رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية.

وبدء منذ قليل مؤتمر صحفي يسلط الضوء على أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيةومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.