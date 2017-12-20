” الفالح “: المملكة مستمرة في تقدمها.. والقطاع الخاص أساس مبادرة الطاقة الذرية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، أن التعافي الذي بدأ العام الماضي سيستمر وسينعكس آثره الإيجابي خلال العام القادم، وأن القطاع الخاص سيكون شريك أساسي في مبادرة الطاقة الذرية.

وأشار ” الفالح ” ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، وجه بإعادة التوزان وإصلاح أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف وزير الطاقة والصناعة، أن شركة ” أرامكو ” أطلقت مبادرة التحول إلى المحتوى المحلي ” اكتفاء ” ، بالإضافة إلى توسيع حقل ” خريص ” بـ 300 ألف برميل يوميا، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يضخ 70 مليار ريال في الاسواق المحلية والعالمية في 2017، بالاضافة إلى توقيع عقود المشاريع النووية نهاية 2018 في مبادرة الطاقة الذرية.