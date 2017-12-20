” القناوي ” : الميزانية تعكس صورة جلية للاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا

عادل القرني(صدى):

رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور /بندر بن عبدالمحسن القناوي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة والتي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة وتعكس صورة جلية للاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد وتجسد الرؤى الحكيمة التي تنتهجتها الدولة أيدها الله .

وقال معاليه : أن ميزانية الخير والعطاء والنماء حملت الخير للوطن والمواطن بما تضمنته من اعتمادات ومشاريع متعددة ركزت على تعزيز جوانب التنمية المختلفة والحياة الكريمة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن ، وهو ما أكّد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين حفظه الله من خلال الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي بما يجسد نجاح جهود الدولة في مجال التوسع بالمبادرات الجديدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وفق الرؤية الطموحة 2030 الساعية إلى وضع المملكة في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات.

وفي ختام تصريح معاليه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عزاً وفخراً للوطن والمواطن ، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ، وأن يسدد على طريق الخير خطاهم ويحفظ لبلادنا أمنها وأمانها وأستقرارها وازدهارها.