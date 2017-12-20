الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تجدد مذكرة التفاهم مع شنايدر إلكتريك

سعيد العجل(صدى):

قامت شركة شنايدر إلكتريك بتجديد مذكرة التفاهم التي استمرت لمدة ثلاثة سنوات مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتكمل جهودها بتزويد الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بكهرباء ذات موثوقية وفعالية من حيث التكلفة في المملكة العربية السعودية. وبموجب هذه الاتفاقية سوف يتعاون الطرفان من أجل تطوير وتحسين البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المملكة.

وقّع تجديد مذكرة التفاهم كلاً من المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية السيد نجيب النعيم ونائب رئيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي. وسوف تتيح المذكرة للطرفين تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات من خلال إقامة المنتديات التقنية الدورية التي يتم استضافتها بالتبادل في مواقع عملهما.

وسيقوم الطرفان أيضاً بتمديد اتفاقية التعاون كشركاء في صنع القرار في ما يخص المعايير والمواصفات والهندسة والتصميم والصيانة والتشغيل. وبالإضافة إلى ذلك، ستستمر شنايدر إلكتريك بتزويد الشركة السعودية للكهرباء/ الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بالبرامج التدريبية ضمن المجالات المهمة المتفق عليها، ولا سيما القضايا والأنظمة البيئية التي تؤثر على القطاع.

وقال السيد نجيب النعيم من شركة شنايدر إلكتريك: “ تربطنا علاقة متينة مع الشركة السعودية للكهرباء/ الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وقد تم تعزيزها اليوم بتمديد مذكرة التفاهم المهمة هذه. وفي إطار الاتفاقية، سنكمل عملنا في وضع المعايير والمواصفات التي صممت خصيصاً لسوق المملكة السعودية. وسوف نمدد التعاون مع اللجنة الوطنية للكهرباء (SNEC) في مجالات الحماية وتصميم وأتمتة المحطات الفرعية والشبكة الذكية والصيانة وإدارة الأصول ” .

وأضاف قائلاً: “ نحن نعمل حاليًا على تطوير عملية التقييس في مجال هندسة وتصميم المعدات وفقًا لمواصفات ومتطلبات الشركة السعودية للكهرباء/الشركة الوطنية لنقل الكهرباء. وسوف تستمر شنايدر إلكتريك بتوفير البرامج التدريبية وبرامج الشهادات المتقدمة للمهندسين في الشركة الوطنية، فنحن سعداء لما أثمرت عليه هذه الاتفاقية من نتائج عظيمة وسنبذل المزيد من الجهد لتمكين موظفين أخرين لدعم تقدّم البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المملكة ” .

وخلال تجديد مذكر التفاهم، ستزيد شنايدر إلكتريك من جهودها في زيادة توظيف المهندسين السعوديين في كافة المجالات ذات الصلة. وسوف تستمر الشركة أيضاً بتوظيف خبرتها العالمية في التصميم والتركيب والصيانة، بالإضافة إلى التدريب، بما يضمن التنفيذ الناجح لبنود الاتفاقية.

من جهته، قال المهندس وليد السعدي من الشركة الوطنية لنقل الكهرباء: “ نحن نؤمن بأن تجديد مذكرة التفاهم هذه ما هو إلا دليل على نجاحها المثمر. وسنستمر في بذل الجهود من أجل توطين مواردنا في هذا القطاع الهام الذي ينتظره نمو هائل في المملكة العربية السعودية. ولقد ساعدتنا شنايدر إلكتريك على توظيف خبراتها العالمية ومعرفتها الواسعة بالسوق المحلية من أجل تطوير هذا القطاع وإثراء معرفتنا الحالية وخبراتنا في شتى النواحي التقنية وهي ملتزمة بتمديد هذا التعاون ” .