بالفيديو.. الحوثيون يجندون الأطفال بعد تضليلهم في بيحان

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لأطفال، قاموا الحوثيون بتجنيدهم في مدينة بيحان باليمن، بعد تضليلهم، واقتناعهم بأنهم أنصار الله، ووتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

وقال أحد الأطفال: نقاتل مع الحوثيين تحت مسمى أنصار الله، ونقاتل أمريكا وإسرائيل التي أتخذت القدس عاصمة لها، مضيفًا إ حتى الأن لم نجد إسرائيلي أو أمريكي واحد.

وأكد أخر أن الحوثيين يحكمون علي الاطفال الذين يرفضون التجنيد والانضمام لصفوفهم، بالإعدام بأبشع الطرق الوحشية.