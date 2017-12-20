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بالفيديو.. الحوثيون يجندون الأطفال بعد تضليلهم في بيحان

بالفيديو.. الحوثيون يجندون الأطفال بعد تضليلهم في بيحان
فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لأطفال، قاموا الحوثيون بتجنيدهم في مدينة بيحان باليمن، بعد تضليلهم، واقتناعهم بأنهم أنصار الله، ووتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

وقال أحد الأطفال: نقاتل مع الحوثيين تحت مسمى أنصار الله، ونقاتل أمريكا وإسرائيل التي أتخذت القدس عاصمة لها، مضيفًا إ حتى الأن لم نجد إسرائيلي أو أمريكي واحد.

وأكد أخر أن الحوثيين يحكمون علي الاطفال الذين يرفضون التجنيد والانضمام لصفوفهم، بالإعدام بأبشع الطرق الوحشية.


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