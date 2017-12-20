بالفيديو.. الحوثيون يجندون الأطفال بعد تضليلهم في بيحان
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لأطفال، قاموا الحوثيون بتجنيدهم في مدينة بيحان باليمن، بعد تضليلهم، واقتناعهم بأنهم أنصار الله، ووتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.
وقال أحد الأطفال: نقاتل مع الحوثيين تحت مسمى أنصار الله، ونقاتل أمريكا وإسرائيل التي أتخذت القدس عاصمة لها، مضيفًا إ حتى الأن لم نجد إسرائيلي أو أمريكي واحد.
وأكد أخر أن الحوثيين يحكمون علي الاطفال الذين يرفضون التجنيد والانضمام لصفوفهم، بالإعدام بأبشع الطرق الوحشية.
حصري #محمد_العرب مع المجندين الأطفال الحوثيين الذين يقاتلون امريكا وإسرائيل في بيحان #العربية #الحدث #نحن_الاقرب_اليك pic.twitter.com/ssaK0j6w3t
— محمد العرب – بو عمر (@malarab1) December 20, 2017
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