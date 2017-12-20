” الزكاة والدخل ” المنشآت غير المسجلة ستخضع للعقوبات غدا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال، ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى العقوبات التي نص عليها النظام، ابتداءً من غدًا.

وحثت الهيئة المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي VAT.GOV.SA، معلنةً وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس 2017.