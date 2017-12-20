ظهور NIO ES8 بتصميم جرئ وقوة 643 حصان

بكين(صدى):

أثارت NIO اعجاب الجميع عندما قامت سيارتها EP9 بتسجيل رقم قياسي على حلبة النوربورجرينج في بداية العام والآن انتقلت الشركة لمسار أكثر تقليدية من خلال تقديم الكروس أوفر ES8 وهي السيارة التي ظهرت في وقت سابق من العام كسيارة متعددة الاستخدامات عالية الأداء تحمل تصميم جريء ورغم ان تصميمها قد لا يروق للبعض ولكنها تحمل جسم من الألومنيوم وشاسيه من نفس المادة .

وتحمل السيارة مقصورة بسبعة مقاعد مع خامات عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة وفرش جلدي نابا وعدادات رقمية ونظام ترفيهي كبير مع نظام تهوية عالى الجودة للسيارة يشمل كربون نشط وفلتر HEPA مع مولد أيوني سلبي. وتحمل السيارة محركين كهربائيين بقوة 643 حصان وعزم دوران 840 نيوتن متر وبما يمكنها من التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 4.4 ثانية.

كما تأتي ببطارية بقوة 70 كيلوواط ساعة مع مدى تنقل 355 كم ويمكن شحن البطارية في 3 دقائق كما تم تخطط الشركة لاقامة 1100 محطة شحن. وتحمل نظام NIO Pilot ويشمل وسائل مساعدة متطورة تعتمد على 23 حساس تشمل 4 4 كاميرات خارجية ونظم رادار وغيرها ومكابح طواريء أوتوماتيكية ومساعد لاشارات المرور . وسيبلغ سعر السيارة في الصين 67.715 دولار مع سعر 82.824 دولار لنسخة Founder’s Editions .