بالصور.. أمير القصيم يزور المستودع الخيري ببريدة

سالم المطيري(صدى):

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، المستودع الخيري بمدينة بريدة ، واطلاعه على مبادرة فريق سخاء التطوعي النسائي ” خيرنا لأهلنا ” التي تأتي بتنظيم مشترك بين فريق سخاء التطوعي النسائي ومجلس فتيات القصيم ومجلس شباب القصيم والمستودع الخيري وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، التي تهدف إلى سد احتياجات الأسر المتعففة باستقبال المستلزمات الشتوية المناسبة والنظيفة.

كما قام سموه بجولة على أقسام المستودع الخيري المشتملة على مصانع وورش عمل صيانة واستمع إلى شرح مفصل من الشيخ الدكتور صالح الونيان عن الأعمال التي قام ويقوم بها والبرامج والخطط التي أعدها لتنفيذ نشاطاته الخيرية ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ، بالإضافة إلى الأساليب والوسائل التي يستخدمها في عملية توزيع المساعدات والبحث عن المستحقين وإيصالها لهم.

وأكد أمير منطقة القصيم ، أن القطاع الخيري أصبح من ركائز التنمية المهمة ، كونه يسعى إلى بناء وتمكين الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وفق إطار مؤسسي وفكر تنموي ، منوّهاً سموه بما تحظى به منظمات القطاع الخيري من دعم سخي ومتواصل من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، التي تسعى إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن وحرصها على دعم أعمال البر والخير والإحسان وتقديم العون والمساعدة لكل ما من شأنه أن يسهم في بناء الإنسان ويحفظ كرامته ليؤدي رسالته في الحياة على الوجه الأكمل.