فريق مختص لمتابعة حادثة سطو مسلح على بنك بجدة

نايف السالم(صدى):

شكلت الأجهزة الأمنية في جدة، اليوم الأربعاء، فريق خبراء في مكافحة جرائم السرقة والسطو؛ للتحقيق في حادثة سطو تعرض لها أحد البنوك في شارع حراء أمس.

وأكدت مصادر أن المتواجدين في البنك وقت السرقة شاهدوا مسلحًا دخل البنك وهدد موظفي البنك والعملاء بالإيذاء قبل أن يسرق 150 ألف ريال ويلوذ بالفرار، كما هددهم بعد اللحاق به أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بحدوث سطو مسلح على أحد البنوك بجدة، وعلى الفور توافد خبراء الأدلة الجنائية إلى البنك لرصد كافة البصمات ورفع العينات.