رئيس ريال مدريد يتحايل على رحيل رونالدو

ماجد محمد(صدى):

استخدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حيلة زكية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه سيلبي طلبه المتعلق بزيادة راتبه بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان فلورنتيو اجتمع مع كريستيانو وأخبره أنه سيعمل على زيادة راتبه في نهاية الموسم الحالي، لكي يتساوى مع النجمين ليونيل ميسي (برشلونة) ونيمار (باريس سان جيرمان).

وبعد فوز كريستيانو بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، وقيادته للريال للتويج بلقب مونديال الأندية، أبدى ” صاروخ مادير ” استيائه من وضعه الحالي وأكد أنه كان يود إنهاء مسيرته مع ” الملكي ” ولكن الأمر لم يعد بيده.