البيئة: إصابات جديدة بمرض إنفلونزا الطيور بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن ظهور إصابات جديدة من الطيور بمرض الانفلونزا (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أنه حال ورود بلاغ إلى الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ بوزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بنفوق ملحوظ في الطيور، باشرت فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة موقع الإصابة، وأخذت عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة، فحصتها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض.

وقال المتحدث، أنه اتضح وجود إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي والرومي والبط، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة الصحة، تم تطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق.