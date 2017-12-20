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الجيش اليمني يعثر على طلاسم سحرية للقتلى والأسرى الحوثيين

الجيش اليمني يعثر على طلاسم سحرية للقتلى والأسرى الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني، من العثور على طلاسم سحرية بحوزة القتلى الحوثيين، والاسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وسلم العشرات من مليشيا الحوثي أنفسهم لقوات الجيش اليمني، وذلك خلال معارك تحرير بيحان وعسيلان, وسط انهيار كبير للمليشيا.

ويزعم الحوثيين أن تلك الطلاسم تقيهم من القتل والاسر, عكس الواقع تمامًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40254 ] نشر منذ 19 دقيقة

هذي من تراثيات الطاغوت الأكبر الهالك الخميني ,, تورثها الطاغوت خامنئي ووزعها عليهم ,,

.. خيبهم الله وخسرهم خسراناً مبينا ,,

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