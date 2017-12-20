الجيش اليمني يعثر على طلاسم سحرية للقتلى والأسرى الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني، من العثور على طلاسم سحرية بحوزة القتلى الحوثيين، والاسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وسلم العشرات من مليشيا الحوثي أنفسهم لقوات الجيش اليمني، وذلك خلال معارك تحرير بيحان وعسيلان, وسط انهيار كبير للمليشيا.

ويزعم الحوثيين أن تلك الطلاسم تقيهم من القتل والاسر, عكس الواقع تمامًا.