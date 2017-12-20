” البر ” بالقنفذة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المستشارين الأسريين

نايف السالم(صدى):

احتفلت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة أمس، بتخريج الدفعة الأولى من المستشارين الأسريين بحضور محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي.

وقال المتحدث الإعلامي بالجمعية فيصل الرفيدي، إن المشروع الذي نفذه مركز إيلاف للتنمية الأسرية التابع للجمعية ، بمشاركة من جامعة الإمام محمد بن سعود ، يعد الأول على مستوى المنطقة.

وأضاف أن البرنامج استهداف 30 مستشاراً ومستشارة على مدي سنة دراسية كاملة بمعدل أكثر من 60 ساعة تدريبية بواقع فصلان دراسية تدربوا خلالها على المعلومات والمهارات الأساسية لممارسة عمليات الإرشاد الأسري بموضوعاتها المختلفة حيث حصل كل متخرج على شهادة دبلوم في الإستشارة الأسرية من جامعة الإمام محمد بن سعود .