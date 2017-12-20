” هيئة الرياضة ” تعلن تفاصيل كرنفال العائلة بالرياض

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن تفاصيل كرنفال العائلة الرياضي في مجمع الأمير فيصل الأولمبي بمقر الهيئة العامة للرياضة بجانب الصالات الخضراء بالرياض، والذي سيبدًا غدًا الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وأكدت الهيئة أن الكرنفال سيشهد عدد من الفعاليات العائلية مثل ” ألعاب عملاقة، المخيم التعليمي، دوري بلوت، دوري الألعاب الإلكترونية، منطقة الأطفال، ألعاب الكرنفال، متاهة، وبطولة في كرة القدم ” .

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن الكرنفال سيبدًا فعالياته بدءً من غد الخميس على مدار 3 أيام، في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.