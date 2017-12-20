عشبة الجنكه بيلوبا تحمي من آثار الجلطة الدماغية
أفادت دراسة أجريت في جامعة صينية، أن عشبة الجينكة بيلوبا، تساعد على تعزيز وظائف الدماغ وتحد من تأثيرات الجلطة الدماغية.
وأظهرت الدراسة، أن مستخلص هذه النبتة يساعد على الحد من التأثيرات السلبية للسكتة على القدرات الذهنية والجسدية.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة وتم علاجهم بمستخلص الجنكة بيلوبا والأسبرين، أظهروا بعد مرور 30 يوماً تحسناً أكثر من أولئك الذين تناولوا الأسبرين فقط، كما لاحظوا أن أولئك الأشخاص سجلوا تأثيرات سلبية أقل للجلطة على جهازهم العصبي وعضلاتهم وقدرتهم على الكلام.
إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج لا تعتبر حاسمة، ولفتوا إلى أن معرفة الأشخاص الذين خضعوا للتجربة بانهم يتناولون الدواء يؤثر بشكل ملحوظ على النتائج.
فشفش[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللي يحمي من الجلطة الحجامة بلا جنكة بلا بنكة
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11702 ] نشر منذ 43 دقيقة
وين الاقيها الجنكه😍😍
رااايق[ عدد التعليقات: 3181 ] نشر منذ 36 دقيقة
جميل **
jamalco[ عدد التعليقات: 5616 ] نشر منذ 34 دقيقة
والفوووووووووووووووووووووووول يربي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22430 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22430 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب شي حلوا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5842 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحامي الله