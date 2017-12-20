أخصائية تغذية تنصح بتناول الفلفل لكثرة فوائده

متابعات(صدى):

قالت أخصائية التغذية منار منشي، إن تناول الفلفل يقلل احتمالية الوفاة المبكرة ويقلل الكوليسترول الضار.

وأضافت ” منشي ” ، خلا ل برنامج ” ساعة شباب ” ، على فضائية روتانا خليجية، أن تناول الفلفل يعالج أيضًا أعراض البرد.