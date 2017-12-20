أخصائية تغذية تنصح بتناول الفلفل لكثرة فوائده
قالت أخصائية التغذية منار منشي، إن تناول الفلفل يقلل احتمالية الوفاة المبكرة ويقلل الكوليسترول الضار.
وأضافت ” منشي ” ، خلا ل برنامج ” ساعة شباب ” ، على فضائية روتانا خليجية، أن تناول الفلفل يعالج أيضًا أعراض البرد.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 59 دقيقة
وكثرة تناول الفلفل أيضاً ضارة .. وتجيب لك مشاكل في المعدة والأمعاء ( القولون ) وممكن تجيب لك أمراض أخرى نسأل الله العافية لنا ولجميع المرضى .
jamalco[ عدد التعليقات: 5616 ] نشر منذ 51 دقيقة
الهنود مشطشط أكلهم حراق وبصحه وعافيه المهم حالا بعده ماتشرب مويه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11702 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماحب الفلفل ولا اتحمل حرارته بالاكل 😷😷
رااايق[ عدد التعليقات: 3181 ] نشر منذ 47 دقيقة
صحيح * بس بأعتدال لأن الشيئ أذا وصل أكثر من حده يضر ***
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نفسي في أكل هندي ( من البرياني و…. الـ خ) من جد أكلهم يفتح الشهية *
فشفش[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 31 دقيقة
وصفة حلوة صراحة خاصتآ الفلفل الاحمر يعطيك شعور باللهيب يخليك تلهلب
القرشي[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 29 دقيقة
فعلآ الفلفل له فوائد كثيرة لكن بإعتدال .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22430 ] نشر منذ 24 دقيقة
الفلفل حلوا. بس بالقدر المعتدل.
اما انه يقلل الوفاه فهذا كذب لان الاعمار بيد الله سبحانه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6514 ] نشر منذ 9 دقائق
والله اني احبه☺ولا يزبط الطبخات الا هو مع التوابل الثانيه بس ماحطه الحين الا على خفيف مع القيلون متعب ودمار الله يعين والا كنت مدمنه فيه بقوه😁😊