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أخصائية تغذية تنصح بتناول الفلفل لكثرة فوائده

أخصائية تغذية تنصح بتناول الفلفل لكثرة فوائده
متابعات(صدى):

قالت أخصائية التغذية منار منشي، إن تناول الفلفل يقلل احتمالية الوفاة المبكرة ويقلل الكوليسترول الضار.

وأضافت ” منشي ” ، خلا ل برنامج ” ساعة شباب ” ، على فضائية روتانا خليجية، أن تناول الفلفل يعالج أيضًا أعراض البرد.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 59 دقيقة

وكثرة تناول الفلفل أيضاً ضارة .. وتجيب لك مشاكل في المعدة والأمعاء ( القولون ) وممكن تجيب لك أمراض أخرى نسأل الله العافية لنا ولجميع المرضى .

[ عدد التعليقات: 5616 ] نشر منذ 51 دقيقة

الهنود مشطشط أكلهم حراق وبصحه وعافيه المهم حالا بعده ماتشرب مويه

[ عدد التعليقات: 3181 ] نشر منذ 47 دقيقة

صحيح * بس بأعتدال لأن الشيئ أذا وصل أكثر من حده يضر ***
*
نفسي في أكل هندي ( من البرياني و…. الـ خ) من جد أكلهم يفتح الشهية *

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 31 دقيقة

وصفة حلوة صراحة خاصتآ الفلفل الاحمر يعطيك شعور باللهيب يخليك تلهلب

[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 29 دقيقة

فعلآ الفلفل له فوائد كثيرة لكن بإعتدال .

[ عدد التعليقات: 22430 ] نشر منذ 24 دقيقة

الفلفل حلوا. بس بالقدر المعتدل.
اما انه يقلل الوفاه فهذا كذب لان الاعمار بيد الله سبحانه

[ عدد التعليقات: 6514 ] نشر منذ 9 دقائق

والله اني احبه☺ولا يزبط الطبخات الا هو مع التوابل الثانيه بس ماحطه الحين الا على خفيف مع القيلون متعب ودمار الله يعين والا كنت مدمنه فيه بقوه😁😊

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