” أرقامي ” تطلق خدمة معرفة بيانات الهاتف
أتاحت خدمة ” أرقامي ” التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للمستخدمين معرفة تفاصيل أرقام الهاتف وشرائح البيانات المسجلة بأسمائهم وأرقام هوياتهم لدى كافة مقدمي خدمات الاتصالات.
وتتيح الخدمة للمستخدم متابعة أرقامه والحفاظ على خصوصيته، ومنع إساءة استخدام اسمه من قبل آخرين، وضمان عدم وجود شرائح باسمه دون علمه.
ويمكن للمستفيد معرفة ذلك من خلال الدخول هنا، ثم إدخال رقم الهوية ورقم الجوال المسجل على هويته، والضغط على استعلام، لتظهر له جميع الأرقام المسجلة باسمه، سواء شرائح اتصالات أو هاتف ثابت أو شرائح بيانات لدى جميع مقدمي الخدمة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5842 ] نشر منذ 35 دقيقة
ارسل الرقم 9988 الى 900 وستصلك رساله نصيه كم جوال بأسمك وكم هاتف ثابت
ولمعرفة الرموز الخاصه بشريحتك ارسل الرقم 9966 الى 900
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22430 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب