ضبط 3 مقيمين تحرش بـ 4 مقيمات في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة مكة المكرمة، في ضبط 3 مقيمين تحرش بـ 4 مقيمات في الطريق العام بجدة، وسط تهديد بالسلاح.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغا من مركز العمليات الموحد 911، يفيد بتعرض 4 مقيمات من الجنسية الآسيوية لإطلاق النار عليهن من قبل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص حاولوا التحرش بهن ودفعهن إلى مرافقتهم.

وأضاف أنه عندما رفضن التجاوب مع المتحرشين أشهر أحدهم سلاحا من نوع مسدس وأطلق النار نحوهن، وأدى ذلك إلى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بسحجات وجروح نتيجة محاولتهن الهرب، ثم ارتكب الأشخاص الفرار لجهة غير معلومة.

وأبان العقيد القرشي أنه تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات على كافة الأصعدة، حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم (مقيمان وثالث مخالف لنظام الإقامة)، وقد عُثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها، وتمت إحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة.