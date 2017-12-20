قائد ” جين ” : الفحص الطبي قبل الزواج ” إجباري “

عادل الحربي(صدى):

أكد محمد الجهني قائد فريق ” جين ” ، اليوم الأربعاء، على أن الفحص الطبي قبل الزواج، يعتبر إجباري برغم من أن الأفراد لا يعملون بنتائجه.

وقال محمد الجهني خلال لقاءه في برنامج ” ساعة شباب ” ، الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : إن هناك اعتقاد خاطيء أن فحص ما قبل الزواج يعفي من المتابعة فيما بعد وإجراء الفحوصات الطبية الأخرى.

ويذكر أن فريق جين هو فريق شبابي تنموي يهدف لبناء جيل سليم بعيد عن ضغط السلاح ويهتم بالعمل المدني.