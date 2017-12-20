الدول غير الإسلامية تتجه بشكل متسارع نحو التمويل الإسلامي

عادل الحربي(صدى):

تتجه الكثير من الدول الغير إسلامية إلى اعتماد الإسلام لديها على نحو متزايد، حيث لم يعد التمويل الإسلامي حكرًا على الدول الإسلامية فقط.

ويتوقع أن ينمو إصدار الديون الإسلامية من قبل البلدان غير المسلمة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال 2017، وفقًا لبيانات شركة التحليلات المالية ” ديلوجيك “.

و قد ارتفعت قيمة الصكوك السيادية أو السندات الإسلامية الصادرة خارج منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من قبل بلدان غير مسلمة إلى 2.25 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري.

وعتبر حكومة سنغافورة واحدة من أوائل البلدان غير المسلمة التي اعتمدت التمويل الإسلامي تليها المملكة المتحدة ولكسمبورغ وهونج كونج، التي أصدرت صكوكًا للمرة الأولى عام 2014.

ومؤخرًا أجرت دول إفريقية مثل نيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا تعديلات قانونية وضريبية، لتسهيل عملية إصدار الصكوك على المقترضين.