المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره الإعدادي غدا بالرياض

نواف السالم(صدى):

يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، غدا الخميس، معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يستمر حتى 29 من ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، والتي تستضيفها الصين في التاسع من يناير المقبل.

ويجري المنتخب في السادسة من مساء يوم غد الخميس، مرانه الأول على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا.

واستدعى الجهاز

الفني للمنتخب الوطني 30 لاعبا للمعسكر من بينهم، علي الأسمري، وحمدان الشمراني، ويوسف الحربي، وعبداله حسون، و محمد اليامي.