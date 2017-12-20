” داعش ” يتبنى الهجوم الإرهابي على مطار العريش بمصر
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، تبنيه للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العريش في شمال سيناء، بجمهورية مصر العربية أمس الثلاثاء.
واستهدفت داعش أمس مطار العريش بقذيفة، اسفرت عن مقتل ضابط في الجيش المصري، وإصابة اثنين أخرين.
ويُذكر أن القوات المصرية نجحت، في وقت سابق اليوم، في قتل 5 مسلحين في محيط مطار العريش.
jamalco[ عدد التعليقات: 5616 ] نشر منذ 56 دقيقة
داعش هم كتائب القسام وكتائب بيت المقدس فصيل من جماعة الإخوان الدواعش سبق أعلنوا إنضمامهم لهم وهم منهم جاءوا مع فتحت المعبر عملاء صهيون