” داعش ” يتبنى الهجوم الإرهابي على مطار العريش بمصر

القاهرة(صدى):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، تبنيه للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العريش في شمال سيناء، بجمهورية مصر العربية أمس الثلاثاء.

واستهدفت داعش أمس مطار العريش بقذيفة، اسفرت عن مقتل ضابط في الجيش المصري، وإصابة اثنين أخرين.

ويُذكر أن القوات المصرية نجحت، في وقت سابق اليوم، في قتل 5 مسلحين في محيط مطار العريش.