بالفيديو.. نجاح ” كيا ستينجر ” في اختبارات السلامة الأوروبية

سول(صدى):

يمكن للمالكين والعملاء المحتملين لكيا ستينجر أن يستريحوا مع ظهور تقارير تؤكد أن السيارة السيدان الرياضية ليست فقط مميزة جداً في الأداء ولكن واحدة من الأكثر أمانا أيضا.

وخلال الآونة الأخيرة تجاوزت السيارة اختبارات السلامة الأوروبية NCAP، وحصلت على تصنيف السلامة الخمس نجوم، وحققت أداء جيد خاصة في سلامة الركاب البالغين مع تصنيف 93 بالمائة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم منحها 82 في المائة في مساعدة وسائل الأمان عندما تجهز مع مجموعة كاملة من أنظمة السلامة الذاتية.

وحتى قبل كشف النقاب عن ستينجر في بداية هذا العام، فإن عشاق السيارات كانوا مندهشين من أن الشركة الكورية الجنوبية ستكون قادرة على مواجهة السيارات الألمانية.

وبالنسبة لأعلى الاصدارات فتحمل السيارة محرك 3.3 لتر V6 بشاحنين توربينيين بقوة 365 حصان و 376 رطل قدم من عزم الدوران.

وتعمل السيارة بالدفع الرباعي، ويمكنها التسارع حتى 100 كم / ساعة في أقل من خمس ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 269 كم / ساعة. أما أسعار ستينجر فتبدأ من 31.900 دولار في الولايات المتحدة، مما يجعلها أرخص بواقع 11.000 دولار من BMW 430i Gran Coupe.