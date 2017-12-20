كوريا الجنوبية تطلق 249 طلقة تحذيرية على زوارق صينية

سول(صدى):

أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي عن إطلاقه لـ 249 طلقة تحذيرية على مجموعة من زوارق الصيد الحائمة، حول إحدى سفن الدورية التابعة له في المياه الكورية الجنوبية .

و يطارد دائمًا خفر السواحل الكوري الجنوبي زوارق صينية يشتبه في أنها تصطاد بشكل غير مشروع في المياه الكورية الجنوبية .

وقال خفر السواحل إن أسطولا من 44 زورق صيد صيني محصنين بقضبان وشباك معدنية بدأ أمس الثلاثاء مطاردة سفينة دورية كانت وجهت تحذيرات للزوارق بالابتعاد.

وأضاف في بيان “ سعت زوارق الصيد الصينية للدوران حول سفينة الدورية التابعة لنا والاصطدام بها متجاهلة التحذيرات ”.