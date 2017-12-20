كوريا الجنوبية تطلق 249 طلقة تحذيرية على زوارق صينية
أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي عن إطلاقه لـ 249 طلقة تحذيرية على مجموعة من زوارق الصيد الحائمة، حول إحدى سفن الدورية التابعة له في المياه الكورية الجنوبية .
و يطارد دائمًا خفر السواحل الكوري الجنوبي زوارق صينية يشتبه في أنها تصطاد بشكل غير مشروع في المياه الكورية الجنوبية .
وقال خفر السواحل إن أسطولا من 44 زورق صيد صيني محصنين بقضبان وشباك معدنية بدأ أمس الثلاثاء مطاردة سفينة دورية كانت وجهت تحذيرات للزوارق بالابتعاد.
وأضاف في بيان “ سعت زوارق الصيد الصينية للدوران حول سفينة الدورية التابعة لنا والاصطدام بها متجاهلة التحذيرات ”.
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