بالصور .. تفجير صخور يصيب منازل مواطنين بالتشقق في أحد رفيدة

أبها(صدى):

أصيبت منازل عدد من سكان شرق أحد رفيدة بمنطقة عسير بتشققات في جدران أسقف المنازل نتيجة قيام مقاول لأحد مشاريع الصرف الصحي بأعمال تفجير صخور .

وأكد المواطنون أن المقاول اتخذ قرار التفجير دون أن يشعر المواطنين المحاذية منازلهم لموقعه ، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بمنازلهم وتسبب في حالة من الهلع لعائلاتهم .

وتقدم المواطنون بشكوى للجهات المُختصة ، حيث ناشدوا الجهات المسؤولة للاهتمام بما لحق بمنازلهم من ضرر لمحاسبة من قام بالتفجير دون لجنة مشكلة للحفاظ على السكان وعابري الطريق في الموقع .