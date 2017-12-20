بالصور .. تفجير صخور يصيب منازل مواطنين بالتشقق في أحد رفيدة
أصيبت منازل عدد من سكان شرق أحد رفيدة بمنطقة عسير بتشققات في جدران أسقف المنازل نتيجة قيام مقاول لأحد مشاريع الصرف الصحي بأعمال تفجير صخور .
وأكد المواطنون أن المقاول اتخذ قرار التفجير دون أن يشعر المواطنين المحاذية منازلهم لموقعه ، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بمنازلهم وتسبب في حالة من الهلع لعائلاتهم .
وتقدم المواطنون بشكوى للجهات المُختصة ، حيث ناشدوا الجهات المسؤولة للاهتمام بما لحق بمنازلهم من ضرر لمحاسبة من قام بالتفجير دون لجنة مشكلة للحفاظ على السكان وعابري الطريق في الموقع .
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