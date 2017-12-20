” داعش ” يخترق مواقع أمريكية حساسة.. ويخطط لمهاجمة روسيا

واشنطن(صدى):

زعم تنظيم “ داعش ” الإرهابي باختراقه مواقع وزارة الخارجية والجيش الأمريكي، ووصوله لبيانات حول موظفيهما؛ متوعدا بإرسال “ القتلة لمنازلهم للتخلص منهم ” ، وذلك في فيديو جديد بثه التنظيم.

ويظهر الفيديو، الذي تداولته المواقع، صوراً لقتل وتشويه أطفال في سوريا والعراق، و توعد وتهديد من داعش بأن “ المسلمين سيعودون إلى كونهم أسياد العالم وملوك الأرض ”.

وجاء التعليق الصوتي على الفيديو يقول: “ الدولة الإسلامية لم تبدأ الحرب ضدكم، وسوف تدفعون ثمنا باهظا، كما سيعود أبناؤكم إليكم في توابيت، أو مبتوري الأطراف ”.

كما يظهر في الفيديو مشهد للحرب والتفجيرات والهجمات تزامناً مع صوت يردّد “ سوف تدفع الثمن وأنت تمشي على طول الشوارع الخاصة بك، ونحن سنهاجم الوطن الخاص بك، لن تشعر حتى بالأمان في غرف النوم الخاصة بك ”.

ويعرض رسالة باللغتين الإنجليزية والعربية، جاء فيهما “ نحن قادرون على اختراق مواقع حساسة من الجيش الأمريكي، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ومواقع حكومية أخرى، وكنا قادرين على الحصول على المعلومات السرية الخاصة بك، أرسلنا المعلومات إلى قتلتنا المحترفين لاغتيالك ولزيادة العمليات الجهادية المتكررة ضدك ”.

وتوعد التنظيم الإرهابي في نهاية الفيديو، قائلًا: أن هدفه المقبل سيكون روسيا.