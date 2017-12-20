بالصور .. ” هاشتاق ” يفضح أغرب سلوكيات ركاب الطائرات

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرز مواقف الشغب التي تعرض لها المسافرون على متن الطائرة ، عبر هاشتاق على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وفقًا لما أقرته المنظمة الدولية للطيران المدني ” إيكاو ” لتعريف مصطلح الراكب المشاغب الذي لا يحترم قواعد السلوك الصحيحة على الطائرات .

وبدأ كل مسافر فور انطلاق الهاشتاج بكتابة كل ما عانى منه وتعرض له من مواقف وسلوكيات غريبة خلال رحلات سفرهم ، حيث قص أحد المسافرين أنه فوجئ براكب بجواره يضع قدميه فوق الطاولة على الرغم من وجود رافع للقدمين أسفل الطاولة .

فيما روى أحد المسافرين أنه أصيب بصداع متواصل بسبب بكاء طفل طوال الرحلة ، حتى نقل مقعده بجوار المراحيض ليعود الطفل إليه راغبًا في اللعب معه .

فيما تعرض راكب آخر لموقف غريب حيث كان الطفل يزعج والده الذي صفعه على وجهه ليصمت ويبدأ بالاشنغال في الرسم على مقعد الطائرة وينهي لوحته بوصول الطائرة .

ولفت راكب إلى أنه سافر على طائرة قيمتها 400 مليون دولار أمريكي ، ليُفاجأ بطفل يضع لاصقات على خلفية المقعد ، وروى آخر أنه انزعج من تصرف راكب يجلس خلفه ، حيث قام بوضع رأسه نائمًا على ظهر المقعد مما تسبب له في ضيق استمر لمدة ثلاث ساعات .

وقال أحد المسافرين أنه واجه أزمة عجيبة تتمثل في ظهور قدم الراكب الخلفي من المقعد ، فيما التقط آخر صورة راكب يستخدم أصابع قدميه في التعامل مع شاشة الترفيه ويقلب القنوات بإصبع قدمه .

وعلى نحو آخر، علقت مُشاركة على الهاشتاق بأنها شاهدت راكب استخدم ورق الحمام والطعام ليلقيه بعد ذلك أسفل مقعده ظنًا منه أنه لن يراه أحد ، فيما رأي راكب أخر شحص يخلع حذاءه ويرفع قدميه على المقعد ليضع ورقة ملونة بين أصابع قدميه ويعتبرها حجاب .