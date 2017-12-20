مركز العمليات الأمنية يتلقى بلاغا من طفل ” تائه “
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” بلاغا من طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بأنه برفقة سائق وتائه ولا يعلم موقعه، وتابعت الجهات الأمنية البلاغ وتم الوصول إليه.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” بلاغ من طفل عمره (٨) سنوات بـجدة أنه برفقة سائق ” جديد ” وتائه لا يعلم موقعه، تم التعامل معه والتنسيق مع الدوريات الامنية والوصول اليه ومرافقته إلى الوجهة التي يرغبون إليها ” .
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله ..تبارك الله…
جميلٌ هذا التصرف من الطفل…
ولو أن السائق قد يكون له دور في ذلك…