مركز العمليات الأمنية يتلقى بلاغا من طفل ” تائه “

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” بلاغا من طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بأنه برفقة سائق وتائه ولا يعلم موقعه، وتابعت الجهات الأمنية البلاغ وتم الوصول إليه.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” بلاغ من طفل عمره (٨) سنوات بـجدة أنه برفقة سائق ” جديد ” وتائه لا يعلم موقعه، تم التعامل معه والتنسيق مع الدوريات الامنية والوصول اليه ومرافقته إلى الوجهة التي يرغبون إليها ” .