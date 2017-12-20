بالفيديو .. لاعبو الأخضر يدخلون أجواء ” خليجي 23 “

نواف السالم(صدى):

وصل المنتخب الوطني الأول، مساء أمس، إلى الكويت استعدادا للمشاركة في بطولة “خليجي23 “.

ويجري الأخضر، اليوم الأربعاء، حصة تدريبية مغلقة، في السادسة والنصف مساءا، على ملعب نادي الشباب الكويتي.

وقد نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر دخول لاعبي الأخضر في أجواء بطولة ” خليجي 23 “.