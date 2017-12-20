أولى حلقات برنامج ” أطهر البقاع ” عبر ” سناب شات “

عادل الحربي(صدى):

أطلق المركز الإعلامي برئاسة شئون الحرمين، اليوم الأربعاء، أولى حلقات برنامج ” أطهر البقاع ” عبر تطبيق ” سناب شات “.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس العام لشئون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، السنابات في خدمة أشرف المقدسات.

وأوضح مدير المركز الإعلامي، الأستاذ محمد بن منصور اللحياني، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات المتطورة في مجال إبراز الصورة المشرقة للحرمين الشريفين والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله.

رابط الحلقة : هنا