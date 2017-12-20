” الشباب ” يفاجئ جمهوره بتذاكر مجانية في لقاء القادسية

نواف السالم(صدى):

فاجأت إدارة نادي الشباب جمهورها اليوم الأربعاء، حيث أعلنت تكفلها بتذاكر جماهير الفريق لحضور مباراته أمام القادسية ضمن مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة ، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” حيث أكد تنسيقه مع مجلس جمهور الشباب في المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر ، أن نادي الشباب يحتل المركز العاشر ضمن جدول ترتيب دوري المحترفين في جولته الرالبعة عشر برصيد 16 نقطة .