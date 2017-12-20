المعوقات التي تعاني منها المرأة المرضعة بعد الولادة

متابعات(صدى):

كشفت طبيبة نساء وتوليد عن أهم المعوقات التي تعاني منها المرأة المرضعة في أيامها الأولى بعد الولادة وأهمها تشقق حلمة الثدي، ومن أهم أسباب ظهور تشقق الحلمة:

1- وضع رضاعة خاطئ

إذا ظهر تشقق حلمة الثدي في أيامك الأولى كأم، تأكدي أن السبب الأساسي هو الوضع الخاطئ لطفلك أثناء الرضاعة. فإن كانت حلمة الثدي غير موضوعة بالكامل داخل فم طفلك الصغير، قد يسبب هذا تشققات وألم مبرح في الثدي عند الرضاعة.

2- فطريات

بعض الأطفال حديثي الولادة يصابون بفطريات في الفم، وإن لم تعالج سريعا تنتقل العدوى للأم وتسبب لها تشققات في حلمة الثدي. إن ظهرت تشققات الحلمة فجأة بعد فترة رضاعة طبيعية سليمة، احرصي على الذهاب لطبيب أطفال للتأكد من عدم إصابة طفلك بفطريات الفم.

3- جفاف البشرة

أثناء الرضاعة الطبيعية لا يسمح للأم باستخدام كريمات ترطيب البشرة على الثدي، ما يسبب جفافه وبالتالي تشقق حلمة الثدي وظهور إلتهاب أو إكزيما على الثدي.

4- مضخة شفط الحليب

إن كنت تواظبين على استخدام مضخة شفط الحليب من الثدي وبدأت تلاحظين تشققات الحلمة، راجعي النقاط التالية، فقد تكون هي السبب: لا تختاري القوة الأعلى لشفط الحليب، استخدمي مضخة ذات فوهة ملائمة لحجم ثدييك، احرصي على استخدام المضخة بطريقة سليمة.

إن كنت تواظبين على استخدام مضخة شفط اللبن من الثدي وبدأت تلاحظين تشققات الحلمة، راجعي النقاط التالية، فقد تكون هي السبب: لا تختاري القوة الأعلى لشفط اللبن، استخدمي مضخة ذات فوهة ملائمة لحجم ثدييك، احرصي على استخدام المضخة بطريقة سليمة.

طرق تخفيف ألم تشقق حلمة الثدي في المنزل

1- قومي بإرضاع طفلك في البداية من الثدي الأقل ألما لأن الرضاعة الأولى للطفل تكون الأصعب حيث أنه يكون جائعا وقد يؤلمك حماس الطفل في أول دقائق من الرضاعة قبل الانتقال للثدي الآخر.

2- ضعي كمادات ثلج على الثدي قبل موعد الرضاعة الطبيعية لطفلك لأنه سيقلل من شعورك بالألم.

3- استخدمي صابون غير معطر لتنظيف ثدييك برفق يوما حتى لا تزيد من تشقق الثدي وابتعدي تماما عن الكريمات والكحول.

4- تجنبي احتكاك حلمة الثدي بالملابس أو حمالة الصدر عن طريق وضع بطانات مخصصة للأم المرضعة عليها واحرصي على تغييرها باستمرار لتجنب أي عدوى بسبب تشقق حلمة الثدي.