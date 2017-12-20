مشروب سحري لخسارة الوزن أثناء النوم

أماني الغامدي(صدى):

خسارة الوزن والنوم في الوقت نفسه؟! قد تعتقدين أنه أمر مستحيل ويتحقق في خيالنا فقط .

ولكن ماذا لو كان بإستطاعتكِ تحقيق هذا الخيال من خلال مشروب واحد فقط، فمشروب الكيوي يمدّ الجسم بالفيتامينات والأغذية التي يحتاجها الجسم ويحرّك عملية حرق الدهون الطبيعية. كل ما عليكِ فعله هو شربه قبل 3 ساعات من خلودكِ إلى النوم.

لتحضير هذا المشروب تحتاجين إلى 3 حبات من الكيوي، حبة واحدة من الحامض، نصف برتقالة، القليل من أوراق السبانخ الطازجة وبذور الكتان.

إعصري البرتقال والحامض ثم أضيفي العصائر في الخلاط إلى جانب بقية المكونات وستحصلين على عصير لذيذ وصحي يساعد على حرق الدهون بفضل الألياف الموجودة في عناصره.