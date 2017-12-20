مشروب سحري لخسارة الوزن أثناء النوم
خسارة الوزن والنوم في الوقت نفسه؟! قد تعتقدين أنه أمر مستحيل ويتحقق في خيالنا فقط .
ولكن ماذا لو كان بإستطاعتكِ تحقيق هذا الخيال من خلال مشروب واحد فقط، فمشروب الكيوي يمدّ الجسم بالفيتامينات والأغذية التي يحتاجها الجسم ويحرّك عملية حرق الدهون الطبيعية. كل ما عليكِ فعله هو شربه قبل 3 ساعات من خلودكِ إلى النوم.
لتحضير هذا المشروب تحتاجين إلى 3 حبات من الكيوي، حبة واحدة من الحامض، نصف برتقالة، القليل من أوراق السبانخ الطازجة وبذور الكتان.
إعصري البرتقال والحامض ثم أضيفي العصائر في الخلاط إلى جانب بقية المكونات وستحصلين على عصير لذيذ وصحي يساعد على حرق الدهون بفضل الألياف الموجودة في عناصره.
رااايق[ عدد التعليقات: 3181 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــيـب * كلووو كويس **
مقص[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبو الكذب
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11702 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلا النوم لحاله يساعد على خسارة الوزن
لانه يستهلك طاااااقه كبيره لبقاء اجهزه الجسم تعمل على العضلات اللاإراديه
اما حكاية المشروبات مااعتقد لها دور فعال بالموضوع 🤔
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 1 ساعة
الصراحة…
كم هي مسكينة الدهون…
كل عشر دقائق ..وهنا وهناك …
موضوع عن طرق حرق الدهون… كان الله في عونها…
الكل عليها…
معلمة[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 59 دقيقة
رياضة وتخفيف الأكل بس