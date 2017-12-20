بالصور.. إتلاف 88 كيلو مواد غذائية فاسدة بقباء
أجرت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، جولاتها الميدانية في غضون تنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق قباء، وقامت بإتلاف 88 كيلو من المواد الغذائية التالفة، وأغلقت 3 محلات لمخالفة الاشتراطات.
وقال الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء “.
وأضاف: ” تم زيارة 6 منشآت صحية و12محل تجاري نتج عنها إتلاف 88 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق 3 محلات لمخالفة الاشتراطات والأنظمة وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة “.
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