بالصور.. إتلاف 88 كيلو مواد غذائية فاسدة بقباء

نايف السالم(صدى):

أجرت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، جولاتها الميدانية في غضون تنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق قباء، وقامت بإتلاف 88 كيلو من المواد الغذائية التالفة، وأغلقت 3 محلات لمخالفة الاشتراطات.

وقال الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء “.

وأضاف: ” تم زيارة 6 منشآت صحية و12محل تجاري نتج عنها إتلاف 88 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق 3 محلات لمخالفة الاشتراطات والأنظمة وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المخالفة “.