” صحة القريات ” تحقق الصدارة في مؤشر خدمة 973

على العنزي(صدى):

تمكنت صحة القريات من تصدر مؤشر مركز وزارة الصحة 973 الأسبوعي ، حيث حصلت على نسبة 95% ، وتليها صحة ” نجران ” ثم صحة المدينة المنورة، وجاء ذلك وفقًا لإعلان وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “.

ومن جانبه، أعرب مدير الشئون الصحية بالقريات عبدالرحمن الحربي عن سعادته بالإنجازات الطبية التي حققتها المنطقة.

يذكر أن مركز اتصالات الطوارئ بوزارة الصحة دشن خدمة 973 التي تهدف لخدمة المرضى وذويهم واستقبال بلاغاتهم ورصد شكواهم على مدار الساعة في جميع أنحاء المملكة .