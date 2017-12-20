بالفيديو .. مؤذن الحرم المكي يرفع أذان الظهر بعد تعافيه من المرض
رفع اليوم فضيلة الشيخ نايف فيده، مؤذن الحرم المكي الشريف، صلاة الظهر في رحاب المسجد الحرام، بعد امتثاله للصحة والعافية.
وقد نشر الحساب الرسمي لسناب رئاسة الحرمين الشريفين، فيديو رفع أذان صلاة الظهر بالحرم المكي.
يذكر أن فضيلة مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف فيده، قد تعرض من قبل لجلطة دماغية، وقد شفاه الله وهو بصحة جيدة الآن.
بعد امتثاله للصحة والعافية، مؤذن #الحرم_المكي الشريف الشيخ نايف فيده يرفع أذان صلاة الظهر في رحاب #المسجد_الحرام
من #سناب_رئاسة_الحرمين
Reasahalharmain pic.twitter.com/cV0bkk1aee
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) 20 December 2017
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1418 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمد لله على سلامته