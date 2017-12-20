موعد انطلاق بطولة رالي حائل

علي العنزي(صدى):

ينتظر المهتمون برياضة السيارات انطلاق بطولة رالي حائل الدولي في الحادي عشر من يناير المقبل، برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز.

وسيكون لهذه البطولة انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية، ويتوقع المهتمون فوز الرالي هذا العام ويضيف إلى نجاحه المتواصل.

يذكر أن بطولة رالي حائل، واحدة من أهم الأحداث الرياضية الدولية، التي تقام سنويا، وكانت أول انطلاقة للرالي عام 2006 وشارك فيه 440 فريقا، وبلغت مسافة السباق 450 كيلو مترا مقسمة على جولتين كل جولة 225 كيلو مترا.