ارتفاع الأحكام بالسجن ضد ” دشتي ” لـ 55 عاما في قضية الإساءة للمملكة

خالد الظفيري(صدى):

صدر، اليوم الأربعاء، حكم جديد يقضي بحبس النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، 5 سنوات في قضية الإساءة للمملكة؛ ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده 55 سنة، و10 أشهر حتى الأن.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أمس الثلاثاء، حكمًا لمدة 3 سنوات ضد النائب الكويتي، في القضية ذاتها، غيابيًا؛ نظرًا لعدم تواجده بالكويت.

ويواجه ” الدشتي” العديد من التهم من بينها الإساءة للمملكة، والبحرين، بجانب اتهامه بتهديد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والبلدين.