الكشف عن مرسيدس G-Class الجديدة

برلين(صدى):

كشفت الشركة الألمانية عن صورة تشويقية جديدة تسبق الكشف العالمي عن مرسيدس G-Class الجديدة في يناير. وتظهر السيارة وهي تتحرك عبر الشوارع في مكان لم يحدد وتعرض شكلها المميز ومقصورتها الرئعة خلال الليل. وكما تؤكد الصور السابقة فالمقصورة يسيطر عليها شاشتين 12.3 بوصة للنظام الترفيهي والعدادات الرقمية.

وستأتي السيارة كذلك بخامات مميزة ومطورة تشمل فرش جلدي نابا ولوجانو وفتحات تهوية دائرية بتصميم محدث و7 سماعات للنظام الصوتي بصورة قياسية وساعة تناظرية أسفل تكييف الهواء وأزرار للتحكم في التسخين. وبالنسبة لزيادة حجم السيارة فسيجعلها أكثر جاذبية للعملاء مع زيادة المساحة في المقاعد الخلفية بواقع 15 سم وزيادة المساحة المخصصة للمرافق لكل العملاء . وسيتم تقديم السيارة لأول مرة في الشهر المقبل في معرض ديترويت للسيارات.