الإمارات تسارع المملكة في أسواق الأمن الوطني بحلول عام 2022

أبو ظبي (صدى):

توقعت تقارير حديثة احتمالية تسجيل سوق الأمن الوطني في الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات، نمواً كبيرًا في غضون خمس سنوات بحلول عام 2022، ليزيد حجمه من 9.6 مليار دولار في 2017 إلى 19.7 مليار دولار.

و تتصدر السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، كأكبر أسواق الأمن الوطني حيث تستحوذ على 44.8٪ من إجمالي السوق، تليها الإمارات بنسبة 16.6٪.

و تعزز السعودية معدلات نمو صحية من خلال الإنفاق على الأمن الداخلي، ولكن من المتوقع قريبًا ، أن يكون النمو أسرع في الإمارات وقطر، نظراً لزيادة الإنفاق على تعزيز النظم الأمنية المتطورة للأحداث الضخمة مثل معرض إكسبو دبي 2020 ، وكأس العالم لكرة القدم 2022.

كما تقوم الكويت حالياً بتوسيع صناعة البناء والتشييد بشكل كبير، حيث وافقت الحكومة مؤخراً على خطة تنمية وطنية بقيمة 104 مليارات دولار.