افتتاح توسعة جديدة لطوارىء مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

سعيد العجل(صدى):

افتتح مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري مشروع توسعة طوارىء مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بحضور مساعد المديرالعام للشؤون الصحية الاستاذ صالح الغامدي ومدير المستشفى الدكتور عتيق القرني.

واشتملت التوسعة على 4 عيادات (باطنة . اطفال وجراحة)،2 غرف بخار، 2 عيادات فرز، 2 غرف عزل الحالات التنفسية، وغرفة انتظار نساء، وغرفة انتظار رجال وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية حيث خصصت لاستقبال الحالات الباردة من مختلف الفئات العمرية نساء ورجال واطفال.

فيما تم دعمها بالكوادر الطبية المتميزة من مختلف التخصصات.

وتأتي هذه التوسعة الجديدة في ضل حرص وزارة الصحة على تطوير منشأتها الصحية من خلال زيادة سعتها السريرية بما يتناسب مع الكثافة السكانية لمنطقة الرياض ولكي تواكب رؤية 2020 – 2030م بتقديم افضل الرعاية الطبية للمواطن والمقيم